Son dakika haberi... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin silahlı saldırısında 4 Pakistan askeri öldü

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyetleri yürüten askerlere, sınırın diğer tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.