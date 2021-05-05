Son dakika haberi... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin silahlı saldırısında 4 Pakistan askeri öldü
Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyetleri yürüten askerlere, sınırın diğer tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyetleri yürüten askerlere, sınırın diğer tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.
Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyeti yürüten askerlere Afganistan tarafından teröristlerin silahla ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 4 Pakistan askerinin öldüğü, 6'sının yaralandığı aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu sabah, Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına tuzaklanan bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüş, 2 asker ağır yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı