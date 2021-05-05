Son dakika haberi... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin silahlı saldırısında 4 Pakistan askeri öldü
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Son dakika haberi... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin silahlı saldırısında 4 Pakistan askeri öldü

Son dakika haberi... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin silahlı saldırısında 4 Pakistan askeri öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyetleri yürüten askerlere, sınırın diğer tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyetleri yürüten askerlere, sınırın diğer tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırında tel örgü çekme faaliyeti yürüten askerlere Afganistan tarafından teröristlerin silahla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 4 Pakistan askerinin öldüğü, 6'sının yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu sabah, Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına tuzaklanan bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüş, 2 asker ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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