Son dakika haberi... Pakdemirli: "Yangının yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu ortadan kalkmıştır" Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor."

Kaynak: AA