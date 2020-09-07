Son dakika haberi... Pakdemirli: "Yangının yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu ortadan kalkmıştır"
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Son dakika haberi... Pakdemirli: "Yangının yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu ortadan kalkmıştır"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

07.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:59

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor."

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Son dakika haberi... Pakdemirli: 'Yangının yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu ortadan kalkmıştır'

Kaynak: AA

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