Son dakika haberi! Pakdemirli: "Üreticimizi desteklememiz lazım" Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı. (3) Kaynak: AA