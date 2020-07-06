Son dakika haberi! Pakdemirli: "Üreticimizi desteklememiz lazım"
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı.
06.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:26
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı. (3)
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Kaynak: AA