Son dakika haberi! Pakdemirli: "Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.