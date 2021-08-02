Son dakika haberi! Pakdemirli: "Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı"
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü