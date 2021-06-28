Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
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Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınlarına taziye dileklerini iletmesi Cenaze namazına katılanlar Bakan Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınının elinden tutarak getirmesi Şehidin özgeçmişinin okunması Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Cenazenin taşınması...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınlarına taziye dileklerini iletmesi

Cenaze namazına katılanlar

Bakan Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınının elinden tutarak getirmesi

Şehidin özgeçmişinin okunması

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Cenazenin taşınması

Pakdemirli'nin cenaze tabutunun taşınmasına yardım etmesi

Cenazenin araca konması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katıldı.

Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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