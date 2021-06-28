Son dakika haberi | Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınlarına taziye dileklerini iletmesi Cenaze namazına katılanlar Bakan Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınının elinden tutarak getirmesi Şehidin özgeçmişinin okunması Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Cenazenin taşınması...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınlarına taziye dileklerini iletmesi
Cenaze namazına katılanlar
Bakan Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınının elinden tutarak getirmesi
Şehidin özgeçmişinin okunması
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
Cenazenin taşınması
Pakdemirli'nin cenaze tabutunun taşınmasına yardım etmesi
Cenazenin araca konması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç