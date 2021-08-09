Son dakika haberi! Pakdemirli: "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz"
Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu. (3)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç