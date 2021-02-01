Öztrak: "Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir"
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Öztrak: "Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir"

01.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: 'Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir'
Öztrak: 'Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir'
Öztrak: 'Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir'
Öztrak: 'Üniversiteler sadece bir kampüsten ibaret değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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