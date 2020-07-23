Son dakika haberi... - Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü Son dakika güncel haberi... - Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü.

- Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

NEW YORK - ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlarsa sosyal medya kullanıcı tarafından kayda alındı.

Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu New York'ta Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası'nın iskelesinden çekildi. Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Özgürlük Heykeli ABD'nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtlardan biridir.

Kaynak: İHA