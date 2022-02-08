Özer: "Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı"
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'nda konuştu.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'nda konuştu. (2)