Özer: "Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı" - Haberler
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Özer: "Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı"

AA - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'nda konuştu.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Toplu fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'nda konuştu. (2)

Özer: Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı

Özer: Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı

Özer: Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamaları seviyesini yakaladı

AA - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Selçuklu, Güncel, Haber

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