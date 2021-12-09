Son Dakika | ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ ULUSLARARASI YATIRIMCILARA TANITILDI

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - ? Türkiye'de uygulanan kamu-özel sektör iş birliği modeli (KÖİ), uluslararası yatırımcılara ve finans kuruluşu temsilcilerine gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında anlatıldı.

Bu yıl, 6-10 Aralık tarihlerinde altıncı kez düzenlenen 'İstanbul PPP Haftası'na İstanbul ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden PPP proje sorumlusu bürokratlar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası yatırımcılar, PPP alanında çalışan akademisyenler ve altyapı yatırımlarında görev alan yerli-yabancı şirketler etkinlik kapsamında bir araya geldi. Bugün ise son olarak diğer ülkelerin sunumları izlendi. Türkiye'nin 'Altın Çağı'nı yaşadığını belirten İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, 'Çünkü 30'a yakın ülkenin temsilcileri Türkiye'nin projelerini dinliyor. Türklerden bu deneyimleri edinmek istiyor' dedi.

'TÜRKİYE OLARAK DENEYİMLERİMİZİ AKTARDIK'

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, 'İlk iki gün PPP projelerini detaylıca konuştuk. Derin çalışmalar yaptık. Bu yıl özellikle sürdürülebilirliği ele aldık. Projelerin geleceğini tartışarak Türkiye'nin deneyimlerini aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca diğer ülkelerin deneyimlerinden de faydalandık' açıklamasını yaptı.

'YENİ PROJELER İÇİN TÜRK ŞİRKETLERİYLE KONUŞUYORLAR'

Dün gerçekleştirilen zirvede ise kalkınma bankaları, ticari bankalar ve merkezlerin başındaki yöneticilerle bir araya gelip fikir paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Başkan Eyüp Vural Aydın, 'Bugün de buraya davetli ülkelerin PPP sunumları var. Bizim özel sektörümüzle buluşuyorlar. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan'dan gelen misafirlerimiz orada yeni yapılacak projeler için Türk şirketleriyle konuşmaya başlamış durumda' diye konuştu.

SADECE KAMU KAYNAKLARI YETERLİ DEĞİL

Kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen projelerin önemine değinen Başkan Eyüp Vural Aydın, zaman geçtikçe ihtiyaçların daha da arttığını belirtti. Dünya yaşlandıkça sosyal ihtiyaçların da arttığını ifade eden Başkan Eyüp Vural Aydın, 'Özellikle sağlıktaki ihtiyaçlar artıyor. Bu yüzden ülkeler bu konuda yatırım yapmak zorundadır. Ayrıca çok kentleşme var. Kimse köyde kalmak istemiyor. Köyden kente göç çok fazla, bu yüzden üst yapıya ve dijitalleşmeye olan ihtiyaç artıyor. Yani üst, alt ve iç yapının üçü üst üste gelince bu ihtiyaçların karşılanması lazım. Sadece kamu kaynaklarıyla bunları yapmak çok mümkün değil. Bu sebeple de PPP modelinin önemli unsurlarından biri kamunun hizmet sunmasını çok hızlandırıyor olması ve öngörülebilir bütçe dahilinde yapıyor olmasıdır' diye konuştu.

'TÜRKİYE MODELİ EN İYİ UYGULAYANLARDANDIR'

Programa Azerbaycan'dan katılan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumunda Strateji Daire Başkanı Araz Nasırov, PPP modelini uzun zamandır araştırdıklarını söyledi. Diğer ülkelerde genellikle sadece finansman sağlanmak istendiğini belirten Nasırov, 'Türkiye'de ise bunun sadece finansmanlık modeli olarak bakılmadığını, kalite standartlarını yakaladığını gördük. Bu modeli uygulayıp başarısız olan ülkeler var. Ama Türkiye, en iyi uygulayanlardan' şeklinde konuştu.

DAHA ÇEVRECİ VE ADİL PROJELER

Programa Kuveyt Delegasyonunu temsil etmek için gelen Dr. Ahmad Almoatassem Alshorbagy ise 'Burada bir hafta boyunca çok önemli konuları konuştuk ve birçok detay inceledik, değerlendirdik, öğrendik. Özellikle daha güçlü, uzun vadeli ve daha çevreci projenin nasıl geliştirebiliriz onları gördük. İkinci olarak hem ekonomi hem de kullanıcılar için daha adil altyapı yatırımlarını nasıl hayata geçileceğini konuşmuş olduk. Bu çok önemli. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli PP deneyimlerini, başarılı projelerini görme fırsatımız oldu' açıklamasını yaptı.

'PROJELERİ HIZLI ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMEK İÇİN BU MODEL ÖNEMLİ'

Kamerun'dan Türkiye'ye fikir paylaşmak için geldiğini ifade eden Jean Noel Ekoman da Türkiye ve dünyanın deneyimlerini görmeyi amaçladıklarını söyledi. Kamerun'da ciddi alt yapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ekoman, 'Bu altyapı yatırımlarını hızlıca hayata geçirebilmek için PP modelini bir an önce bizim de uygulamamız lazım. Ama yeterli deneyim ve imkanımız yok. Burada öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri başarılı PP Projesine hazırlık aşamasında yapılması gerekenler ve bu aşamanın ne kadar önemli olduğu oldu. Türkiye'nin deneyimlerini dinlemek bize fayda sağladı' dedi.