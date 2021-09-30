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Son dakika haberi: Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada Yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı Yaralı hemşire tedavi altına alınırken, saldırgan ise ruhsatsız tabancasıyla...

Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada

Yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı

Yaralı hemşire tedavi altına alınırken, saldırgan ise ruhsatsız tabancasıyla yakalandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hemşire aynı hastanede tedavi altına alınırken, hastane koridorunda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay Bayrampaşa'da özel bir hastanede 29.09.2021 günü saat 20.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık Kaan adlı bebek, doğumundan itibaren Bayrampaşa'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kaan bebeğin, tedavi işlemleri için doğduğu özel hastaneye nakil edilmesi için işlemlere başlandı. İ.Y, bu sırada çocuğun durumu ile ilgili aradığı özel hastanedeki görevlilerle telefonda tartıştı. Hastaneye gelen İ.Y burada tartışmanın devamında yaşanan arbedede silahını ateşleyerek erkek hemşire E.A'yı yaraladı. Aynı hastanede tedavi altına alınan E.A.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alının İ.Y. ise "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Hastaneden açıklama yapıldı

Hastaneden yapılan açıklamada ise, "29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan Bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun Bakımda tedavi altındadır. Kağan Bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2300 gr olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa'daki hastanemize sevki yapılmıştır. Kağan bebek down sendromu ve eşlik eden özefagus atrezisi, ventriküler septal defekt ve atrial septal defekt tanılarıyla yaşam mücadelesini sürdürürken hastanemiz doğduğu günden bugüne yakın ilgi ile takip ve tedavisini sürdürmüş ve tedavisi sürecinde hastanemiz tarafından özefagus atrezisi operasyonu yapılmıştır. Tedavi süreci içerisinde Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi ihtiyacı nedeniyle, kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevki gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavisi için tekrar hastanemize 112 tarafından transferi edilmiştir. 29.09.2021 saat 20.00 sularında ise bebeğin ailesi hastanemize gelerek uygunsuz zaman ve şartlarda yoğun bakıma girmek istemesi nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek darp etmeye kalkışmıştır. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A. 2 el ateş ederek silahlı saldırıya uğramıştır. Silahlı Saldırı sonucu meslektaşımız, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak göz altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada

Son dakika haberi: Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada

Son dakika haberi: Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada

Son dakika haberi: Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı...Hastane koridorunda yaşanan arbede kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

 Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından göğsünden ve omzundan vuruldu

Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından göğsünden ve omzundan vuruldu
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