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Son dakika haberi... Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'ndan sel mağdurları için AFAD'a destek

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'ndan sel mağdurları için AFAD'a destek

Edinilen son dakika haberine göre Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağışta bulundu.

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ( Afad ) bağışta bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Göksel Ovacık ve beraberindeki heyet, İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz'ı ziyaret etti.

AFAD'ın Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette heyet, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yapılan 210 bin 800 TL'lik yardıma ait makbuzları Yılmaz'a teslim etti.

Yılmaz ziyarette, "Esnaf kardeşlerimize duyarlılığı ve hayırseverliği için teşekkür ediyorum. Ülke olarak insanımızın hayırseverliğini bir kere daha göstermiş oldunuz. Yaşadığımız afetler bize afetlerin her zaman her yerde olabileceği gerçeğini bir kere daha hatırlattı. Böyle durumlarda ülkemizin dayanışmasını canlı tutmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak da önemli. Siz bu konuda çok önemli bir adım atmış oldunuz." ifadelerini kullandı.

Ovacık da Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla topladıkları miktarı AFAD vasıtasıyla bölgeye göndermek istediklerini belirterek, "Biz Özel Halk Otobüsleri olarak sorumlu ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini hissediyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Maddi olarak bu zararların karşılanmasına katkımız olursa ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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