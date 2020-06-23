Son dakika haberi! (Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı Son dakika haberi... Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı.

Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı.

Futbolculuk hayatında Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı. Number One GK Kaleci Akademisi adı altında çalışmalara başlayan Kullbilge'yi ilk antrenmanında eski takım arkadaşları olan Rüştü Reçber ve Tuncay Şanlı yalnız bırakmadı. Antrenmanlar öncesinde minik kaleci adayları ile sohbet eden Şanlı ve Reçber daha sonra oyunculara nasihatlerde bulundu. Antrenman çalışmalarını da yakından takip eden ikili, idmanların sonunda Serdar Kulbilge ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA