Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
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Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

23.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:35
Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki partililer, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli çocukları ziyaret etti. "Benim sevgim dünyaya yeter" diyen Başkan Yıldırım, "Bizlere saf, temiz ve gerçek sevgiyi tattıran kıymetli çocuklarımızın Down Sendromu Farkındalık Günü'nde yanlarında olduk. Mutlulukları, sevinçleri görülmeye değerdi. Kıymetli hocalarımıza ve çocuklarımıza bizlere bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Başkan Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla pasta keserken, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haberi | Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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