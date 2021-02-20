Son dakika haberi... Özel gereksinimli çocukları olan ailelere "erken eğitim" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Özel gereksinimli çocukları olan ailelere "erken eğitim" uyarısı

20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:04
Son dakika haberi... Özel gereksinimli çocukları olan ailelere

Son dakika haber... Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, özel gereksinimli çocuklarda erken eğitimin önemine dikkati çekerek, "İki yaşında eğitime başlayan çocuk, kesin olmamakla birlikte aileden bağımsız olarak ihtiyaçlarını görebiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, özel gereksinimli çocuklarda erken eğitimin önemine dikkati çekerek, "İki yaşında eğitime başlayan çocuk, kesin olmamakla birlikte aileden bağımsız olarak ihtiyaçlarını görebiliyor." dedi.

Nasıroğlu, AA muhabirine, bebeklerin birtakım metabolik ve genetik hastalıklarla doğabildiğini, erken müdahaleyle bunların engellenebildiğini ama bazen ne yapılırsa yapılsın çocuklarda özel gereksinim durumu oluştuğunu söyledi.

Ailenin, çocuğunun hastalığını veya gelişimiyle ilgili bir sorun olduğunu öğrendiğinde "şok" durumuyla karşılaştığına değinen Nasıroğlu, ilk tanı söylendiğinde oluşan kriz sürecinde aileye gerekli bütün desteği verdiklerini dile getirdi.

"Aileler bahanelerin arkasına saklanıyor"

Nasıroğlu, ailenin çocuğunun hastalığını ve gelişimiyle ilgili sorununu kabullenmemesinin tedavi sürecine ciddi zarar verdiğinin vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Teşhis sürecinin konulması ve kısa sürede tedaviye başlanması daha iyi olur. Aileye çocuğun 2 yaşında özel gereksinime ihtiyacı var, dediğimiz zaman bunu reddediyor. 'Bekleyelim düzelir' düşüncesi çocuklarla ilgili süreci olumsuz etkiler. Ailenin buna tepki göstermesi çocuğun eğitiminin aksamasına ve var olan sorunun düzelmesinin güçleşmesine yol açıyor. Örneğin konuşma gecikmesi olan çocuk açısından değerlendirildiği zaman, 'Hocam bu çocuk konuşur, babası da geç konuşmuş.' veya 'Aslında biz televizyon izlettirdiğimiz için böyle.' diyerek aileler bahanelerin arkasına saklanıyor."

Bu yüzden ailenin süreci hızlı aşması gerektiğini anlatan Nasıroğlu, çocuğun eğitimine erken başlanmasının ilerleyen süreçte oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek adına oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Eğitimdeki yaş aralığı çok önemli

Nasıroğlu, otizm teşhisi konulan çocuğun 2 ila 4 yaşında aldığı eğitim arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Dört yaşında eğitime başladığında çocukların bir kısmı tamamen ailenin bakımına ihtiyaç duyarken, iki yaşında eğitime başlayan çocuk kesin olmamakla birlikte aileden bağımsız olarak ihtiyaçlarını görebiliyor. Bu kadar önemli bir yaş diliminden bahsediyoruz. Çünkü beynin çok hızlı geliştiği dönemler ve beyin hızlı gelişirken erken müdahale oldukça hayati önemi sahip." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Özel gereksinimli çocukları olan ailelere "erken eğitim" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:10:22. #1.15#
title