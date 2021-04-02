Son dakika haberi: Özel çocuklara kadınlardan hediye
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Son dakika haberi: Özel çocuklara kadınlardan hediye

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Son dakika haberi: Özel çocuklara kadınlardan hediye

Son dakika gündem haberi: AK Partili kadınlar, Malatya'nın Darende ilçesinde otizmli özel çocukları unutmayarak hediyeler verdi.

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AK Partili kadınlar, Malatya'nın Darende ilçesinde otizmli özel çocukları unutmayarak hediyeler verdi.

Otizm Farkındalık Gününü nedeniyle AK Parti Darende Kadın Kolları Başkanı Dilek Çetin ve yönetim kurulu, ilçede faaliyet gösteren Yeni Zeynep Sultan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek özel öğrencilere hediyeler verdiler. Çetin, burada yaptığı açıklamada, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencileri ziyaret ettiklerini belirterek, "Bir an olsun çocuklarımızı mutlu etmişsek ne mutlu bizlere. AK Parti ilçe kadın kolları olarak ilçede faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarını zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugün de özel çocuklarla zaman geçirdik ve hediyeler verdik. Onların mutlu olması, bizleri de mutlu etti" dedi.

2 Nisan'ın Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmesi nedeniyle, her yıl otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla kutlanıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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