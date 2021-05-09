Son dakika haberi: Özdoğan, "15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak"
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Son dakika haberi: Özdoğan, "15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak"

Son dakika haberi: Özdoğan, '15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Özdoğan, park içerisinde sondaj çalışmalarının 72 gün sonra tamamlanarak 427 metreden su çıkarıldığını ve diğer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek park açılışının bu yaz yapılacağını söyledi.

Meclis Üyeleri Ahmet Bostancı, Yasin Mutlu, Yusuf Özkaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, Parkın açılışını bu yıl içerisinde yapılacaklarını hatırlatarak, 30 bin metrekare alana inşa edilecek ve 5 milyon TL maliyeti olan parkın Hacılar'a hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Nisan başı itibarıyla ihaleyi alan firmamızın çalışmaları görüldüğü gibi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yaz sonu itibarıyla burada İlçemiz meydanında bulunan 30 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Parkımız ilçemizin yeni yaşam alanı olacak. Burası 5 milyon lira maliyetli proje. İhale ve sözleşme sürecinin ardından çalışmalar kesintisiz devam etmekte, çalışmalarımız yaz sonu itibariyle tamamlanacak ve açılışını yapacağız. Yeni bir görünüme kavuşacak ve daha da fonksiyonel hale gelecek olan bu park için Büyükşehir Belediyemiz yine bize önemli bir destek daha vermiş oldu. Burası vatandaşlarımızın daha kaliteli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği bir donatılara kavuşacak. Şelalemiz yine akacak. Kadın ve Gençlik Merkezi, Kafeterya ile parkımız muhteşem bir alana kavuşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Son dakika haberi: Özdoğan, '15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak'
Son dakika haberi: Özdoğan, '15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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