Son dakika haberi | Özbek kadının ölümünde 1 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden M.H. (21) tutuklandı.

Darıca ilçesinde Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova ile M.H., önceki gün Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir otele giderek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, durumdan şüphelenip odaya giren görevliler Lola Ibatova'yı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibi Ibatova'nın öldüğü belirlendi. Başına darbe aldığı, boğazının da sıkıldığı ihtimali üzerinde durulan Lola Ibatova'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheliler, dün akşam, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.H. tutuklandı. babası ve amcası ise serbest bırakıldı.