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Son dakika haberi | Özbek kadının ölümünde 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Özbek kadının ölümünde 1 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden M.H. (21) tutuklandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden M.H. (21) tutuklandı.

Darıca ilçesinde Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova ile M.H., önceki gün Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir otele giderek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, durumdan şüphelenip odaya giren görevliler Lola Ibatova'yı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibi Ibatova'nın öldüğü belirlendi. Başına darbe aldığı, boğazının da sıkıldığı ihtimali üzerinde durulan Lola Ibatova'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak Lola Ibatova ile birlikte otele gelen kişinin M.H. olduğunu tespit etti. Polis M.H.'yi dün gün içerisinde evinde yakaladı. Birkaç gün sonra askere gidecek olan M.H. ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.

Polis ekipleri, olayın ardından otele gelip araştırma yaparak delilleri karartmaya çalıştıkları öne sürülen M.H.'nin babası E.H. (42) ve amcası M.H.'yi (36) gözaltına aldı.

Şüpheliler, dün akşam, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.H. tutuklandı. babası ve amcası ise serbest bırakıldı.


Son dakika haberi | Özbek kadının ölümünde 1 şüpheli tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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