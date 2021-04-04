Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı
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Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı

Son dakika haber: Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesini ziyaret etti. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, yapımı süren alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, Ozanca'ya en büyük yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığını belirterek hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölmarmara İlçe Başkanı Şakir Can, Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ile MASKİ Gölmarmara İlçe Şefi Lütfü Ersöz de yer aldı. Mahallede devam eden alt ve üstyapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren heyet, mahallelilerin taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Başkal ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, Mahalle Muhtarı Gürsel Tan'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına getirdikleri hediyeleri takdim etti. Ozanca mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken Ozanca'ya en büyük yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili dairelere ileterek en kısa sürede müdahale edileceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söylediler.

"Ozanca'ya çok güzel yatırımlar yapılıyor"

Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, Ozanca'ya yapılan yatırımların öneminden bahsederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ozanca'ya çok güzel yatırımlar yapılıyor. Alt ve üstyapı çalışmalarımız 6 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı
Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı
Son dakika haberi: Ozanca'ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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