Son dakika haberi: Özalp'ta yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi: Özalp'ta yangın hasara neden oldu

03.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:34
Son dakika haberi: Özalp'ta yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Aşağı Balçıklı Mahallesi'nde Ziya Çelik'e ait tek katlı evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evin depo ve odunluk bölümlerine sıçrayan yangına çevredekiler müdahale etmekte yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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