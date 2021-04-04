Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de, sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu.

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Küçükçekmece'de, sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu. Bugün Hatay'da son yolculuğuna uğurlanan genç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece'de yaşayan Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulgurcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Bulgurcu'nun vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Hataylı olan Şükriye Bulgurcu'nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay'da toprağa verilen Bulgurcu'nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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