Son dakika haberi: OYUNCU ŞÜKRÜ YILDIZ'IN OTOMOBİLİ PARÇA PARÇA ÇALINDI
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Son dakika haberi: OYUNCU ŞÜKRÜ YILDIZ'IN OTOMOBİLİ PARÇA PARÇA ÇALINDI

Son dakika haberleri... OYUNCU Şükrü Yıldız'ın, yurt dışından sipariş ettiği yedek parçayı beklediği sürede, Karaköy'de bir sokağa bıraktığı otomobili, parça parça sökülerek çalındı.

24.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:23

OYUNCU Şükrü Yıldız'ın, yurt dışından sipariş ettiği yedek parçayı beklediği sürede, Karaköy'de bir sokağa bıraktığı otomobili, parça parça sökülerek çalındı.

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın 14 yıldır kullandığı 1987 model otomobili geçtiğimiz yıl arızalandı. Yurt içinde parça bulamayan Yıldız, yurtdışından parça siparişi vererek otomobilini Karaköy'de bulunan bir sokağa park etti. Dizi çalışmaları nedeniyle otomobiliyle ilgilenemeyen Yıldız bir süre sonra otomobilinin parçalarının çalındığını fark etti. Sokakta bulunan esnaf, otomobilin sahipsiz görülmesinin ardından hırsızların hedefi haline geldiğini belirtti. Parça parça çalınan otomobilden ise geriye hurdası kaldı.

ARABANIN BURADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf Adem Öztürk,?? Tophane'den bir arkadaş buraya arabayı bırakıyor. Araba biraz daha yukardaydı. Çalmak isterken buraya kadar inmiş. Araba buraya geldiğinde sağlamdı, temizdi, her şeyi vardı. Bu hale geldi. Biz belediye ya da emniyetten bu arabayı kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü içi çöple doldu. Her türlü pislik var. Bizim isteğimiz bu arabanın buradan kaldırılması?? diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İdris Tut,?? Oyuncu bir arkadaş arabayı buraya getirip bıraktı. Bir tamirhanedeymiş. Arabayı çekiciyle getirip buraya bıraktı. Sonra 'sokakta kalan çocuklar' bir gün kapısını bir gün kayışını sökerek bu hale getirdiler. Sahibinin de haberi var bu durumdan dedi. .

Hurdaya dönen otomobilin ise amatör fotoğraf çekimleri ve video kliplerde kullanıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: OYUNCU ŞÜKRÜ YILDIZ'IN OTOMOBİLİ PARÇA PARÇA ÇALINDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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