OYUNCU BURAK SERGEN'İN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI SOYADI DAVASINDA TANIK DİNLENDİ
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OYUNCU BURAK SERGEN'İN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI SOYADI DAVASINDA TANIK DİNLENDİ

OYUNCU BURAK SERGEN'İN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI SOYADI DAVASINDA TANIK DİNLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OYUNCU Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için açtığı davada, oyuncu Zafer Kayaokay tanık olarak dinlendi.

OYUNCU Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için açtığı davada, oyuncu Zafer Kayaokay tanık olarak dinlendi. 

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ile tanık Zafer Kayaokay hazır bulundu. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle duruşma salonuna basın ve izleyici alınmadı. Duruşmada Burak Sergen'in yakın arkadaşı Zafer Kayaokay tanık olarak dinlendi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü oyuncu Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile olan 19 yıllık evliliklerini yaklaşık üç yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırdı.  60 yaşındaki usta oyuncu,  eski eşine Sergen soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirtti. Daha sonra Burak Sergen "Artık buna rızam yoktur. Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır." diyerek Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşine soyadı davası açtı.

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Duruşma sonrası koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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