Son dakika haberi! "Oy satın aldığını" kabul eden eski Japonya Adalet Bakanı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika haberi! "Oy satın aldığını" kabul eden eski Japonya Adalet Bakanı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi! 'Oy satın aldığını' kabul eden eski Japonya Adalet Bakanı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul eden eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul eden eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesinde açılan davada, Kawai hakkındaki karar açıklandı.

"Oy satın aldığını" kabul eden Kawai'ye 3 yıl hapis cezası ile 12 bin dolar para cezası verildi.

Kawai'nin Temmuz 2019'da seçim bölgesi Hiroşima'dan eşinin Danışman Meclisine (Sangiin) seçilebilmesi için 29 milyon yen (266 bin dolar) para verdiği iddia edilmişti.

İddianamede adı geçen 100 kişinin 94'ü, o dönem Kawai'den "oy satın alma maksadıyla para aldığını" kabul etmişti.

Önceki Başbakan Abe Şinzo döneminde Adalet Bakanlığına getirilen Kawai, haftalık Shukan Bunshun dergisinin iddiaları üzerine, Eylül 2019'da atandığı görevinden bir ay sonra istifa etmişti.

Açılan soruşturma sonrası ocak ayında suçlu bulunan eski bakanın eşi Kawai Anri da 16 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçen ay Sangiin milletvekilliğinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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