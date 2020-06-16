Son dakika haberi: Oxford Üniversitesinden korona virüs tedavisinde umutlandıran adım
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Son dakika haberi: Oxford Üniversitesinden korona virüs tedavisinde umutlandıran adım

Son dakika güncel haberi: İngiltere'de yapılan çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde ağır hastaların hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği bildirildi.

Son dakika haberi: Oxford Üniversitesinden korona virüs tedavisinde umutlandıran adım
16.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:06

İngiltere'de yapılan çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde ağır hastaların hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği bildirildi. İlacın ölüm riskini düşürdüğü ortaya kondu.

İngiltere'de yeni tip korona virüs tedavisine yönelik başlatılan ilaç çalışmaları devam ediyor. Oxford Üniversitesinde yürütülen çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın sağlık durumu kritik olan korona virüs hastalarının hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği duyuruldu. Söz konusu ilacın ucuz ve yaygın olarak bulunduğu ifade edildi. İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde "Dexamethasone" ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti. İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu. Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti.

2 bin hastada denendi

Dexamethasone ilacının Oxford Üniversitesinde yürütülen çalışma kapsamında hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendiği ve sonuçların ilacı almayan 4 binden fazla hasta ile karşılaştırıldığı aktarıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskinin yüzde 40'tan yüzde 28'e düştüğü belirlenirken, oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise ölüm riskinin yüzde 25'ten yüzde 20'ye düştüğü ortaya kondu.

"Ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç"

Oxford Üniversitesindeki çalışmaları yürüten ekibin lideri Profesör Martin Landray, "Bu, solunum cihazına bağlı ve oksijen tedavisi alan hastalara Dexamethasone verildiğinde hayat kurtarılacağını gösteriyor. Dünya çapında mevcut bir ilaç" dedi.

Araştırmacı Peter Horby ise, "Bu, şu ana kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç ve önemli derecede azaltmaktadır" diye konuştu.

Dexamethasone ilacı, diğer hastalıklarda iltihabı azaltmak için kullanılıyor. İlacın vücudun bağışıklık sisteminin korona virüse karşı savaşırken aşırı hızlı çalışma durumuna girdiğinde meydana gelebilecek hasarların bazılarının durdurulmasına yardımcı olduğu belirtildi. Ayrıca ilacın hafif semptomları olan hastalarda işe yaramadığı ifade edildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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