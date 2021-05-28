OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
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OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI

OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan Samet Erdem (16), bankta oturup dinlendiği sırada, parmağını demir bankın deliğine sıkıştırdı.

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan Samet Erdem (16), bankta oturup dinlendiği sırada, parmağını demir bankın deliğine sıkıştırdı. Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmak için çabalayan genç başarılı olamayınca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdem'in parmağını banktan kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak'taki oyun parkında yaşandı. Arkadaşları ile oyun oynayan Samet Erdem, bankta otururken, bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı. Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Erdem, başarılı olamayınca parktaki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Erdem'in parmağını, sıkıştığı yerden çıkardı. Erdem, sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI
OTURDUĞU BANKIN DELİĞİNE PARMAĞI SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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