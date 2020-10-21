Son dakika haberi: Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü

Son dakika habere göre Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü Adana'da otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen kişi bilinmeyen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü

ADANA - Adana'da otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen kişi bilinmeyen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen vatandaşlar, yolda erkek cesedi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişiye çarpan aracı arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE