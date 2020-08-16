Son dakika haberi | Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2) Bir son dakika haberine göre OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Ereğli ilçesinde otoparkta oturan Suat Yalçın'ı silahla ateş ederek yaralayan R.D., polis tarafından yakalandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otoparkta oturan Suat Yalçın'ı silahla ateş ederek yaralayan R.D., polis tarafından yakalandı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek otoparka gelen R.D.'nin belinden çıkardığı tabancayla, arkadaşıyla oturan Suat Yalçın'a ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA