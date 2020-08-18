Son dakika haberi... OTOPARK ÇETESİNE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberi... OTOPARK ÇETESİNE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberi: Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... OTOPARK ÇETESİNE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA
18.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:01
Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. Öte yandan operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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