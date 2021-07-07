Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
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Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KONYA'da, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada camdan fırlayan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

KONYA'da, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada camdan fırlayan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya'ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek'in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser'in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser'i Hastaneye kaldırdı. Otomobilden fırlayan sürücü Keser'in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi: OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASIYLA CAMDAN FIRLADILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
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