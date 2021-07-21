Son dakika haberi! OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ; KAZA KAMERADA
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Son dakika haberi! OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ikiye bölünürken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gönen Gölbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Can Ö. yönetimindeki 34 SN 3171 plakalı otomobil ile Mehmet Ö.'nün kullandığı 52 BC 247 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün motor bölümü ayrılarak savrulurken, sürücü Mehmet Ö. ve aynı araçtaki Gülüşan Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun sağ şeridinden seyir halinde olan minibüs sol tarafta kavşağa dönüş yaparken, arkadan gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Son dakika haberi! OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberi! OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberi! OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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