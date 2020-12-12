Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında
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Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında

12.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:39
Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini belirledi. Takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında vakumlu torbalar içinde 8 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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