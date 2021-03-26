Son dakika haberleri! Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, site bahçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DİYARBAKIR'da, site bahçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Site sakinlerinin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, bindiği 07 MOL 96 plakalı otomobili çalıştırdı. Sürücü, site ortasına geldiğinde, aracın ön tarafından dumanlar çıktığını fark etti. Otomobilden inen sürücüyü gören site sakinleri, yardım için yanına geldi. Bu sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi. Yangın söndürme tüpüyle site sakinleri, müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Alevler, kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yanma anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı