Son dakika haberi! Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada
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Son dakika haberi! Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

09.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:21
Son dakika haberi! Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

Son dakika haberine göre Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada?DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü.

Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

?DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, can kaybı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun sağına çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil nedeniyle polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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