ZONGULDAK Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasındaZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Yazar İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Mertcan Çimen yönetimindeki 34 TD 1634 plakalı motosiklet, alışveriş merkezi otoparkından çıkan Hasip Ergin'in kullandığı 34 DU 8973 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yere düşen motosiklet sürücüsü Mertcan Çimen, yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi, Mertcan Çimen'e ilk müdahalede bulundu. Mertcan Çimen, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Hasip Ergin'i ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı