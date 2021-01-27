Son dakika haber | Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS'ta otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Paşa Camisi önünde meydana geldi. Vural Göç'ün kullandığı 34 BCH 009 plakalı otomobilin motor kısmına trafik ışıklarında beklerken kedi girdi. Kediyi fark eden araç sürücüsü Göç ve yoldan geçen vatandaşlar kurtarmak için çaba gösterdi. Çabalar sonuç vermeyince bir miktar balık getirildi, ancak başarılı olunamadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye Müdürlüğü'ne götürülen aracın motor kısmındaki boşluğa kedi yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu kurtarıldı. Korktuğu gözlenen kediyi ekipler sakinleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı