Son dakika haberi: Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
18.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:31
KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cihat Acar, Yenidoğan mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki 71 AAP 354 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Acar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Kaynak: DHA