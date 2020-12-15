Son dakika haberi: Otomobilin kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Otomobilin kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

15.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:06
Son dakika haberi: Otomobilin kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da bir otomobilin kaputuna giren tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Bartın'da bir otomobilin kaputuna giren tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

İlginç olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşandı. Bartın Kozcağız karayolunda seyir halinde olan otomobil bu sırada yoldan geçen tilkiyi fark ederek durdu. Tilki otomobilin durduğu sırada motor kaputunu altına girdi. Gözden kaybolan tilkinin motor kaputun altına girdiğini fark etmeyen sürücü bir süre daha yola devam etti. Kozcağız beldesine geldiğinde motor kaputundan sesler geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu motor kaputundan çıkarılan tilki serbest bırakılınca hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. - BARTIN

Son dakika haberi: Otomobilin kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Otomobilin motoruna giren tilki kurtarıldı
Otomobilin motoruna giren tilki kurtarıldı
Son dakika haberi: Deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi: Deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi: Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Otomobilin kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:00:39. #1.14#
title