Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı yaya öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Çıkmaz (78), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Çıkmaz (78), yaşamını yitirdi.

Özdemirbey Caddesi'nde pazar günü hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete gitmek için yola çıkan Mehmet Çıkmaz'a yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, Çıkmaz, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıkmaz, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Mehmet Çıkmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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