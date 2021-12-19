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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı Samsun'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

SAMSUN - Samsun'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi hastanelik

oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Yeşiloğlu idaresindeki 55 ASH 54 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Cemal Onurlu'ya çarptı. Kazada yaralanan Cemal Onurlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

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