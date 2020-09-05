Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı oğlunun yanına giderken kaza yaptı Bir son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilin çarptığı oğlunun kaldırıldığı hastaneye gitmeye çalışan baba, başka bir araca çarparak ters dönen otomobilinde kızıyla beraber yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilin çarptığı oğlunun kaldırıldığı hastaneye gitmeye çalışan baba, başka bir araca çarparak ters dönen otomobilinde kızıyla beraber yaralandı. Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ö.F.B. (7), 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük oğlunun yaralandığını duyan baba M.B, hastaneye doğru yola çıktı. M.B, Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı'nda 16 UR 122 plakalı otomobiliyle ışıklardan geçerken yan yoldan gelen M.H. yönetimindeki 16 LFS 25 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, M.B. ve yanında bulunan kızı B.B. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA