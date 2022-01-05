Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, Halil Ateş'in 'Cocker' cinsi köpeği Kakao'yu ezip kaçtı. Şans eseri köpek yaralı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında şikayette bulunan Halil Ateş "Bu ülkede hiçbir suçun gizli kalmayacağını herkesin fark etmesi gerekiyor" dedi. Bu arada, çocukların sokakta, patilerinden tuttukları 'Kakao' ile 'kutu kutu pense' oynadığı görüntüler tebessüm ettirdi.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, Ateş ailesinin cocker cinsi köpeği Kakao'yu ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise hızla uzaklaştı. Köpeğinin acı içerisinde havladığını duyan Halil Ateş, sokağa çıktı. Köpeğine aracın çarptığını fark eden Ateş, onu veterinere götürdü. Yapılan kontrollerde Kakao'nun vücudunda doku zedelenmesi tespit edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bu arada, çocukların sokakta 'Kakao'nun patilerinden tutup, 'kutu kutu pense' oynadığı görüntüler gülümsetti.