Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ticari taksiye binen Aylin Şentürk (34), Akdeniz Bulvarı'nda taksiden inerek yol kenarında bir müddet oturdu. Ardından yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk'e bir otomobil çarptı. Kaza sonrası Şentürk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şentürk'u ambulansa aldı. Talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

MOBESE kameralarında inceleme yapan polis, Şentürk'un ticari taksiden indikten sonra bir müddet yol kenarında oturduğunu, daha sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığını tespit etti.

Şentürk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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