Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında Kırıkkale'de merkez Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı kaldırıma geçmek isteyen 7 yaşındaki N.Ö., H.Y. idaresindeki 71 ACD 550 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü çocuğun yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi ambulansta yapılan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı