Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da yolda otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolda otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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?Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydan geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz'a (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

?(BB-DK-Y) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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