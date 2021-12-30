Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı çift ağır yaralandı; kaza kamerada

BURSA (DHA) - BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Adalet Polat (56) ile eşi Hamza Polat (59) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Aralık günü saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Adalet Polat ve eşi Hamza Polat'a, Kerim B. (18) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, çift yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.