Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 7 yaşındaki Ramazan K. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 7 yaşındaki Ramazan K. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Gizem P. (23) yönetimindeki 16 GT 325 plakalı otomobil, Yeşil Barış Sokak'tan çıkan Ramazan K.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ramazan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz