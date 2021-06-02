Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, F.S.'nin kullandığı 33 EY 666 plakalı Opel marka otomobil, Karayolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 4 yaşındaki Bilal Ali'ye çarptı. Yaralanan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bilal Ali, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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