Son dakika haberi! Otomobilin altında kalan çocuktan sevindiren haber

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan küçük çocuktan sevindiren haber geldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yoldan karşıya geçmek isteyen K.E.U'ya (7) Onur P. (24) idaresindeki 70 AAF 105 plakalı otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İlk müdahaleyi araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaparken, yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen K.E.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikatı devam ediyor. - BURSA