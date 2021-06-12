Son dakika haberi | OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Son dakika haberlerine göre SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı.